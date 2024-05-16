Her sabah bir önceki günün izlenme programlarının belirlendiği reyting sonuçları AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. Dünün reyting sonuçları, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü ekranlara gelen yapımların izlenme oranlarını merak edenler tarafından sorgulanıyor. İşte, 15 Mayıs Çarşamba gününe ait reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...