Reyting sonuçları açıklanıyor! 16 Ekim dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 16 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen; Bambaşka Biri, Ömer, Safir dizileri ve MasterChef Türkiye All Star yarışma programı Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 16 Ekim 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...
16 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. Bambaşka Biri, Ömer, Safir ve MasterChef Türkiye All Star yapımları seyirciyle buluşurken gözler Total ve AB reyting sonuçlarına çevrildi. İşte, 16 Ekim 2023 dünün reyting sonuçları...
DÜNÜN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
16 Ekim 2023 Pazartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA 9 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
9 Ekim Pazartesi akşamı ekran gelen yapımların reyting sonuçları açıklandı.
1- Ömer Star TV
2- Safir ATV
3- Esra Erol'da ATV
AB REYTİNG SIRALAMASI
1- Ömer Star TV
2- MAsterChef Türkiye All Star
3- Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber