16 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "Tozluyaka - Yargı - Teşkilat" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

16 Ekim Pazar reyting sonuçları açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.