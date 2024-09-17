Reyting sonuçları 16 Eylül 2024: AB ve Total'de dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 16 Eylül Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar merak ediliyor. Dün akşam kuşağında Yalan yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Öte yandan Güldür Güldür Show, Yalı Çapkını, Bir Gece Masalı, Kara Ağaç Destanı, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 16 Eylül 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. AB ve Total reyting sonuçları sıralaması, izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. 16 Eylül Pazartesi günü hangi yapımın zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 16 Eylül 2024 Reyting sonuçları tablosu...
16 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
16 Eylül 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
16 EYLÜL 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI