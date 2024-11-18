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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 17 Kasım 2024: Deha, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster… Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 17 Kasım 2024: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Dün gündüz kuşağında birçok program izleyiciyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Peki, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte, 17 Kasım 2024 Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 07:30 Güncelleme: 18.11.2024 - 07:30
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        17 Kasım Pazar akşamı Show TV’de Deha, TRT 1’de Teşkilat, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımlar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de Uzak Şehir, Now TV’de Kızıl Goncalar dizileri tekrar bölümleriyle ekrana geldi. Star TV'de ise Çok Güzel Hareketler 2 vardı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 17 Kasım 2024 Pazar reyting sonuçları sıralaması…

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        17 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        17 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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        17 KASIM 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        17 KASIM 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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