17 Ocak dünün reyting sonuçları, diziseverlerin gündeminde yer alıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Taçsız Prenses, Üç Kız Kardeş ve Yürek Çıkmazı dizileri ve Survivor yarışma programı dünün reyting sonuçlarında zirvede yer almak için mücadele etti. İşte, 17 Ocak Total ve AB reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...