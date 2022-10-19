18 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş ve MasterChef" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

18 Ekim Pazar reyting sonuçları açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız...