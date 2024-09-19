Dün yayınlanan dizi, film, maç, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 18 Eylül Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Banker Bilo, Alan, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., MasterChef Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi Bologna-Shakhtar Donetsk ve Club Brugge-Borussia Dortmund maçları ekranlara geldi. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 18 Eylül 2024 Çarşamba reyting birincisi…