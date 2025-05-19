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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 18 Mayıs 2025: Deha, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?… AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 18 Mayıs 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 18 Mayıs Pazar akşamı Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Maymunlar Cehennemi ve Now TV'de Son Akşam Yemeği filmleri yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 18 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 07:48 Güncelleme: 19.05.2025 - 07:48
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        Reyting sonuçları 18 Mayıs Pazar günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Deha, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor, Maymunlar Cehennemi ve Son Akşam Yemeği yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 18 Mayıs 2025 Pazar reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...

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        18 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        18 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:30'dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecek.

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        18 MAYIS 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        18 MAYIS 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        18 MAYIS 2025 PAZAR ABC REYTİNG SIRALAMASI

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