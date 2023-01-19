Reyting sonuçları 18 Ocak Pwerşembe günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. Kuruluş Osman, Çöp Adam ve O Kız reytinglerde rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte AB ve total reyting sonuçlarıyla ilgili detaylar...

18 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.