18 Temmuz 2024 Perşembe reyting sonuçları açıklanıyor! Dün en çok ne izlendi?
Her gün televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak aralarından sadece bazıları reyting listesine girmeyi başaracak kadar izleniyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 18 Temmuz 2024 Perşembe AB ve total reyting sonuçları...
Her gün farklı kategorideki onlarca yapım seyirci ile buluşuyor; bu nedenle televizyonda reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Reyting sonuçları, her sabah açıklanıyor ve en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 18 Temmuz 2024 Perşembe gününe dair AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...
18 TEMMUZ 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henğz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
18 TEMMUZ 2024 AB REYTİNG SONUÇLARI