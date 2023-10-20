Reyting sonuçları 19 Ekim: Milli yas nedeniyle birçok yapım ekrana gelmedi! AB ve total reyting sıralaması

Reyting sonuçları 19 Ekim: Milli yas nedeniyle birçok yapım ekrana gelmedi! AB ve total reyting sıralaması

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19 Ekim reyting sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere Cumartesi akşamına kadar ülkemizde ilan edilen milli yas nedeniyle birçok yapım ekrana gelmedi. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Hemen belirtelim ki 19 Ekim AB ve total reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.