Reyting sonuçları 19 Ekim: Milli yas nedeniyle birçok yapım ekrana gelmedi!
Reyting sonuçları 19 Ekim Perşembe günü yayınlanan yapımlar sonrasında televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma amacıyla ilan edilen milli yas nedeniyle birçok yapım geçtiğimiz gün ekrana gelmedi. Peki hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 19 Ekim reyting sonuçları...
19 Ekim reyting sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere Cumartesi akşamına kadar ülkemizde ilan edilen milli yas nedeniyle birçok yapım ekrana gelmedi. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Hemen belirtelim ki 19 Ekim AB ve total reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
19 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
19 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI