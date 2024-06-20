19 Haziran Çarşamba reyting sonuçları açıklanıyor! Dün en çok ne izlendi?
Dün yine televizyon akışı oldukça hareketliydi. Sinemaseverler için birçok film ekrandaydı; ayrıca MasterChef Türkiye ve UEFA Euro 2024 maçları da tüm heyecanıyla devam etti. İşte, 19 Haziran Çarşamba AB ve total reyting sonuçları...
Dün ekranda Tokatçı, Şekerpare, Buz Devri 5: Büyük Çarpışma ve Yol Arkadaşım 2 gibi birçok sinema filmi vardı. Ayrıca MasterChef Türkiye'nin de yeni bölümü yayınlandı. UEFA EURO 2024'de ise Almanya-Macaristan ve İskoçya-İsviçre karşı karşıya geldi. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 19 Haziran 2024 Çarşamba AB ve total reyting sonuçları...
19 HAZİRAN ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
19 HAZİRAN ÇARŞAMBA AB REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.