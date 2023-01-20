Dünün reyting sonuçları araştırmaları sürüyor. "19 Ocak Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu mu?" sorusu gündeme geldi. AB ve total sıralaması özellikle geçtiğimiz akşam yayınlanan YAl Sancak, Aldatmak, Tuzak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Camdaki Kız, Survivor yapımlarının ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte, 19 Ocak 2023 güncel reyting sonuçları ve sıralama...