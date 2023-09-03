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2 Eylül Cumartesi günğne ait reyting sonuçları özellikle televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından günün en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

İşte 2 Eylül reyting sonuçları: