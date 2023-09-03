Reytinglerde zirve yarışı! 2 Eylül reyting sonuçları AB ve total sıralama
Reyting sonuçları 2 Eylül Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star Türkiye gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralara yer alıyor. İşte 2 Eylül reyting sonuçları...
2 Eylül Cumartesi günğne ait reyting sonuçları özellikle televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından günün en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.
İşte 2 Eylül reyting sonuçları:
2 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR
MALEFİZ KÖTÜLÜĞÜN GÜCÜ (YS)
YA ÇOK SEVERSEN
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TKR)
FOX ANA HABER HAFTA SONU
SHOW ANA HABER
JACK REACHER 2 ASLA GERİ DÖNME (YS)
AİLE HÜKÜMETİ (TS)
KANAL D ANA HABER
YA ÇOK SEVERSİN (ÖZET)
2 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI
MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TKR)
FOX ANA HABER HAFTA SONU
KANAL D HABER
MALEFİZ KOLTUĞUN GÜCÜ (YS)
YA ÇOK SEVERSEN
AİLE HÜKÜMETİ (TS)
JACK REACHER 2 ASLA GERİ DÖNME (YS)
EKONOMİ ARASI
SICAK GELİŞME