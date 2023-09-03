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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 2 EYLÜL| Zirve için kıyasıya rekabet! Cumartesi reyting sonuç sıralaması: Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star Türkiye

        Reytinglerde zirve yarışı! 2 Eylül reyting sonuçları AB ve total sıralama

        Reyting sonuçları 2 Eylül Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star Türkiye gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralara yer alıyor. İşte 2 Eylül reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 11:55 Güncelleme: 03.09.2023 - 11:55
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        2 Eylül Cumartesi günğne ait reyting sonuçları özellikle televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından günün en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

        İşte 2 Eylül reyting sonuçları:

        2

        2 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR

        MALEFİZ KÖTÜLÜĞÜN GÜCÜ (YS)

        YA ÇOK SEVERSEN

        GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TKR)

        FOX ANA HABER HAFTA SONU

        SHOW ANA HABER

        JACK REACHER 2 ASLA GERİ DÖNME (YS)

        AİLE HÜKÜMETİ (TS)

        KANAL D ANA HABER

        YA ÇOK SEVERSİN (ÖZET)

        3

        2 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI

        MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR

        GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TKR)

        FOX ANA HABER HAFTA SONU

        KANAL D HABER

        MALEFİZ KOLTUĞUN GÜCÜ (YS)

        YA ÇOK SEVERSEN

        AİLE HÜKÜMETİ (TS)

        JACK REACHER 2 ASLA GERİ DÖNME (YS)

        EKONOMİ ARASI

        SICAK GELİŞME

        #reyting
        #Reyting sonuçları
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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