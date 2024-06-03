Reytinglerde zirve sahibini buluyor! 2 Haziran dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması
Reyting sonuçları, farklı kanallarda yayınlanan dizi, film, ana haber ve eğlence programlarının performansını ortaya koyuyor. Dün prime-time kuşağında; Teşkilat, Survivor All Star, Kim Milyoner Olmak İster yapımları ekranlara geldi. 2 Haziran Pazar günü hem total hem de AB grubunda zirvede yer alan yapımlar reyting sonuçları sıralaması ile belli oluyor. İşte, 2 Haziran 2024 reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
Televizyon dünyasında izleyici tercihlerini yansıtan reyting sonuçları, her sabah açıklanıyor. Yapılan ölçümler sonucunda, seyircilerin en çok ne izlediği belli oluyor. Peki, dün hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 2 Haziran 2024 Pazar gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...
2 HAZİRAN 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz belli olmadı. 2 Haziran Pazar gününe ait AB ve total reyting sıralaması açıklandığında haberimize eklenecek.
2 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI