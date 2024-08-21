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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 20 Ağustos 2024 tablosu: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 20 Ağustos 2024 tablosu: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Televizyon ekranlarında her gün birçok dizi, film, haber ve yarışma programı yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Severek takip ettikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise bu noktada ''Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 20 Ağustos 2024 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total reyting sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 07:16 Güncelleme: 21.08.2024 - 07:16
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        Salı günü kanallarda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları AB ve Total reyting sıralamasına girecek kadar izlendi. Bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ise ‘’AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 20 Ağustos 2024 Dünün reyting sonuçları…

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        20 AĞUSTOS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        Ancak 20 Ağustos 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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        20 AĞUSTOS 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

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        20 AĞUSTOS 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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