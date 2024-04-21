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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 20 Nisan 2023: Üç Kız Kardeş, Gönül Dağı, Kardeşlerim reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 20 Nisan 2023: Üç Kız Kardeş, Gönül Dağı, Kardeşlerim reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar reyting sonuçları birinciliği için mücadele ediyor. Dün akşam Gönül Dağı, Güldür Güldür Show, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim yayınlandı. Her gün bir önceki günün Total, AB sıralaması belli oluyor. Reyting liderliği her hafta değişebiliyor. Peki Reyting sonuçları 20 Nisan 2023 açıklandı mı? İşte dünün reyting sonuçları birincisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 09:37 Güncelleme: 21.04.2024 - 09:37
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        Cumartesi akşamının en çok izlenen dizisi reyting sonuçları ile belli oluyor. Dün akşam ekranlarda İnci Taneleri, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, ATV'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı yeni bölümleriyle yer aldı. İşte, 20 Nisan sonuçlarına göre reyting sıralaması...

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        REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        TOTAL İLK 10 PROGRAM

        1 SURVIVOR ALL STAR TV8

        2 GONUL DAGI (TKR) TRT 1

        3 GULBIN TOSUN ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW

        4 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8

        5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

        6 KARDESLERIM (TKR) ATV

        7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

        8 SHOW ANA HABER SHOW TV

        9 SURVIVOR EKSTRA TV8

        10 KORKMA BEN YANINDAYIM (TKR) NOW

        11 HAYALIMDEKI DUGUN (Y.S) STAR TV

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        AB İLK 10 PROGRAM

        1 SURVIVOR ALL STAR TV8

        2 GONUL DAGI (TKR) TRT 1

        3 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8

        4 GULBIN TOSUN ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW

        5 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

        6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

        7 SURVIVOR EKSTRA TV8

        8 SHOW ANA HABER SHOW TV

        9 TAS KAGIT MAKAS (TKR) KANAL D

        10 BAHAR (TKR) SHOW TV

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