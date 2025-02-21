Reyting sonuçları 20 Şubat 2025: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda, Survivor yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. Galatasaray AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht Fenerbahçe maçı ise futbolseverlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 20 Şubat 2025 Reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım…
20 Şubat Perşembe akşamı Show TV’de Siyah Kalp, Kanal D’de İnci Taneleri, ATV’de Başka Bir Gün, Now TV’de Hudutsuz Sevda, TV8’de Survivor, TRT 1’de Galatasaray AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht Fenerbahçe maçı yayınlandı. Star TV’de ise Kral Kaybederse dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 20 Şubat 2025 Reyting sonuçları sıralaması…
20 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
20 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.
20 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI