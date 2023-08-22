REYTİNG SONUÇLARI 21 Ağustos 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sonuçları sıralamasında birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 21 Ağustos 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sonuçları sıralamasında birinci oldu?

1 Şurada Paylaş!









Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın zirvede sıraya yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 21 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelen; Hay Sultan, Ruhun Duymaz, Veda Mektubu ve Kızılelma dizileri Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 21 Ağustos 2023 Pazartesi dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...