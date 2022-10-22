Reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Show TV, Kanal D, TV8, TRT 1, ATV, Star TV, FOX TV ve diğer tv kanallarında çeşitli programlar, filmler ve diziler ekranlara geldi. Durum böyle olunca da 21 Ekim 2022 reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, dün gecenin galibi kim oldu? 21 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...