Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 21 Nisan 2024 Pazar AB ve total reytinglerde kim birinci oldu? (Kirli Sepeti, Teşkilat, Yargı)

        Reyting sonuçları açıklanıyor... 21 Nisan Pazar AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Reytinglerde rekabet devam ederken dün akşam ekranlarda Kirli Sepeti, Teşkilat, Yargı ve Survivor All Star yeni bölümleriyle yayınlandı. İşte, 21 Nisan 2024 Pazar AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 08:38 Güncelleme: 22.04.2024 - 08:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dün gündüz ve akşam kuşağında birçok yapım seyircileri ile buluştu. İzleyiciler dizi, program ve ana haberin reytinglerdeki konumunu merak edenler için AB ve total reyting sıralamasını haberimizde bir araya getirdik. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 21 Nisan 2024 Pazar gününe ait reyting sonuçları hakkında bilgiler...

        2

        21 NİSAN 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 21 Nisan Pazar gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        3

        21 NİSAN 2024 PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        El Clasico'da zafer Real Madrid'in!
        El Clasico'da zafer Real Madrid'in!
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        Rekorunu egale etti!
        Rekorunu egale etti!
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        "Şampiyonluk güneşi stada vurmaya başladı"
        "Şampiyonluk güneşi stada vurmaya başladı"
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet