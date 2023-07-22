21 Temmuz Cuma AB ve total reyting sonuçları açıklandı!
Dünün reyting sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. 21 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında; Hayatımın Neşesi, Kısmet, MasterChef All Star, Çöpçüler Kralı gibi yapımlar izleyiciyle buluştu. İşte 21 Temmuz dünün AB ve total reyting sıralamasında zirve mücadelesi...
Giriş: 22.07.2023 - 08:09
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Dün akşam televizyon ekranlarında;Hayatımın Neşesi, Kısmet, MasterChef All Star, Çöpçüler Kralı yapımlarının ardından reyting sıralaması izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte, 21 Temmuz Cuma 2023dünün reyting sonuçları ve güncel sıralama...
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Reytingler açıklandığında haberimizde eklenecektir.
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