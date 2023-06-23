Dünün reyting sonuçları açıklanıyor. Total ve AB reyting sonuçları her gün bir önceki gün ekrana gelen dizi, film ve programlara göre belirleniyor. 22 Haziran Perşembe günü ekrana gelen Kendi Düşen Ağlamaz, Gülcemal, MasterChef All Star ve Eltilerin Savaşı yapımları dünün reyting sonuçları sıralamasında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 22 Haziran Perşembe dünün reyting sonuçları...