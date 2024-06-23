Reyting sonuçları açıklanıyor! 22 Haziran Cumartesi AB ve total reyting sonuçları sıralaması
Reyting sonuçları, 22 Haziran Cumartesi günü yayınlanan yapımlar arasından belirleniyor. Gün içinde birçok dizi, ana haber bülteni ve program yayınlanırken hepsi reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Dün akşam EURO 2024 karşılaşmaları, MasterChef Türkiye, İbo Show seyircisiyle buluştu. İşte, 22 Haziran 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
Dünün reyting sonuçları izleyicilerin yakın kadrajında yer alıyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haber bültenlerinin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 22 Haziran 2024 Cumartesi gününe dair AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...
22 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 22 Haziran Cumartesi gününe ait reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
22 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI