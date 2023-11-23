Reyting sonuçları açıklanıyor! 22 Kasım dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları, her gün bir önceki günün reyting sıralamasına göre Total ve AB kategorilerinde belirleniyor. 22 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting ölçümlerinde birinci sırada yer almak için yarıştı. İşte, 22 Kasım 2023 dünün reyting sonuçları...
Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Total, AB ve ABC reyting sıralamalarına göre her hafta ilk sırada yer alan yapım değişiyor. Benim Güzel Ailem, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım ve MasterChef Türkiye yapımları 22 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekran karşısına geçti. İşte, 22 Kasım 2023 dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
22 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların Total ve AB reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI
Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Kuruluş Osman”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Şahane Hayatım”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.