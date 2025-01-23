Her gün kanallarda birçok dizi, film ve program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Ancak Bolu Kartalkaya otel yangını sonrası ilan edilen 1 günlük milli yas nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Dün akşam Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri tekrar bölümleriyle yayınlandı. TRT 1’de ise Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı vardı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması ile 22 Ocak 2025 reyting sonuçları…