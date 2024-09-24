Reyting sonuçları 23 Eylül 2024: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 23 Eylül Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Güzel Aşklar Diyarı ve Karadut dizileri ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Öte yandan Koruyucu, Teşkilat, Recep İvedik 7, Deha ve MasterChef Türkiye ekranlara geldi. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 23 Eylül 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 23 Eylül Pazartesi günü hangi yapımın zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 23 Eylül 2024 Reyting sonuçları tablosu...
23 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
23 Eylül 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
23 EYLÜL 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI