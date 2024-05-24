Reytinglerde zirve yarışı! 23 Mayıs 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması
Reyting sonuçları 23 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranını netleştiriyor. 23 Mayıs 2024 akşam kuşağında İnci Taneleri, Aldatmak, Hudutsuz Sevda dizileri ile Survivor All Star yatışması reyting sıralamasında birinci olabilmek için rekabet etti. İzleyiciler için "Dün en çok ne izlendi?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 23 Mayıs 2024 Perşembe dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon ekranlarında her gün birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için yarışıyor. Her sabah bir önceki günün reyting sonuçları belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 23 Mayıs 2024 Perşembe gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...
23 MAYIS 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 23 Mayıs Perşembe gününe ait AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
23 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI