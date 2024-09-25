Reyting sonuçları 24 Eylül 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları 24 Eylül 2024 Salı sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam TRT dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı ile Show TV dizisi Bahar 2. Sezon ilk bölümüyle ekranlara geldi. Öte yandan Bücür, Güzel Aşklar Diyarı, Bir Gece Masalı, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 24 Eylül 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 24 Eylül Salı akşamı Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bir Gece Masalı, Bücür, Güzel Aşklar Diyarı, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. İzledikleri yapımların sıralamasını merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 24 Eylül 2024 Salı reyting birincisi…
24 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
24 Eylül 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
24 EYLÜL 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI