Reyting sonuçları açıklanıyor... 24 Haziran 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması
Reyting sonuçları 24 Haziran Pazartesi günü için araştırılıyor. Dizilerin sezon finali vermesiyle beraber kanallarda filmler ve yeni programlar yerini almaya başladı. Televizyon ekranlarında birçok yapım dünün reyting sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. İşte, 24 Haziran 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
Televizyon seyircileri takip ettiği yapımların izlenme oranlarını merak ediyor. Her sabah bir önceki günün reyting sonuçları belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 24 Haziran 2024 Pazartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...
24 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 24 Haziran Pazartesi gününe ait AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
24 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI