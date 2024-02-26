Reyting sonuçları açıklanıyor! 25 Şubat 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları ile 25 Şubat 2024 Pazar günü ekranlara gelen yapımlar arasından en çok nelerin izlendiği belli oluyor. Dün, akşam kuşağında Kirli Sepeti, Teşkilat, Yargı, Survivor All Star ve gündüz kuşağında birçok program reytinglerde birinci olmak için yarıştı. İşte, 25 Şubat 2024 Pazar dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
Her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. Televizyon izleyicileri izledikleri program ve dizilerin reytinglerde kaçıncı olduğunu merak ediyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 25 Şubat Pazar günkü reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
25 ŞUBAT 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne dair reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 25 Şubat Pazar gününe ilişkin veriler belli olduğunda haberimize eklenecek.
25 ŞUBAT 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI