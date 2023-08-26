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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 25 Ağustos 2023 açıklandı mı? Dün en çok ne izlendi?

        Reytinglerde zirve yarışı! 25 Ağustos Cuma AB ve total reyting sıralaması

        Dünün reyting sonuçları 25 Ağustos Cuma akşamı ekrana gelen; Hayatımın Neşesi, Gerzek Şaban, Kısmet (Final), MasterChef Türkiye All Star yapımları ile belirleniyor. İşte 25 Ağustos Cuma reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 08:01 Güncelleme: 26.08.2023 - 08:01
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        Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 25 Ağustos Cuma akşamı ekrana gelen; Hayatımın Neşesi, Gerzek Şaban, Kısmet (Final), MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 25 Ağustos 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...

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        25 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reytingler açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        25 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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