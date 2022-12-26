Reyting sonuçları 25 Aralık Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. AB ve total sıralama tablosu özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen "MasterChef ve Güzel Günler" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. İşte, 25 Aralık Pazar reyting sonuçları...

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle merak edilen sonuç listesini haberimizde paylaşacağız.