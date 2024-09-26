Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 25 Eylül Çarşamba akşamı UEFA Avrupa Ligi Galatasaray PAOK maçı, Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Karadut, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 25 Eylül 2024 Çarşamba reyting birincisi…