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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 25 Eylül 2024: Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Galatasaray PAOK maçı... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 25 Eylül 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 25 Eylül 2024 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Galatasaray PAOK maçı ekranlara geldi. Maçın yanı sıra dünün akşam kuşağında Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Karadut, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... ve MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 25 Eylül 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 07:24 Güncelleme: 26.09.2024 - 07:24
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        Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 25 Eylül Çarşamba akşamı UEFA Avrupa Ligi Galatasaray PAOK maçı, Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Karadut, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 25 Eylül 2024 Çarşamba reyting birincisi…

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        25 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        25 Eylül 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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        25 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        25 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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