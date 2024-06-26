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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 25 Haziran 2024 Salı AB ve total dünün reyting sıralaması ile en çok ne izlendi?

        Reyting sonuçları açıklanıyor... 25 Haziran 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması

        Reyting sonuçları 25 Haziran Salı günü için merak ediliyor. Yaz döneminin gelmesiyle beraber diziler birer birer sezon finali yaptı. Sevilen dizilerin yerlerini ise filmler ve yeni programlar yerini almaya başladı. Bunun yanı sıra EURO 2024 maçları da heyecanla takip ediliyor. İşte, 25 Haziran 2024 Salı reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 08:46 Güncelleme: 26.06.2024 - 08:46
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        Televizyon seyircileri takip ettiği yapımların izlenme oranlarını merak ediyor. Her sabah bir önceki günün reyting sonuçları belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 25 Haziran 2024 Salı gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...

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        25 HAZİRAN 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 25 Haziran 2024 Salı gününe ait AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        25 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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