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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 25 Temmuz 2024: Perşembe günü en çok ne izlendi, hangi yapım total ve AB reyting birincisi oldu?

        25 Temmuz 2024 Perşembe reyting sonuçları açıklanıyor! Dün en çok ne izlendi?

        Her gün televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak aralarından sadece bazıları reyting listesine girmeyi başaracak kadar izleniyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 25 Temmuz 2024 Perşembe AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 08:56 Güncelleme: 26.07.2024 - 08:56
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        Her gün farklı kategorideki onlarca yapım seyirci ile buluşuyor; bu nedenle televizyonda reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Reyting sonuçları, her sabah açıklanıyor ve en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 25 Temmuz 2024 Perşembe gününe dair AB ve total reyting sıralaması...

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        25 TEMMUZ PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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        25 TEMMUZ PERŞEMBE AB REYTİNG SONUÇLARI

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