Reyting sonuçları 26 Aralık Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. AB ve total sıralama tablosu özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen "Yasak Elma ve Alparslan Büyük Selçuklu" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Henüz sonuçlar açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında AB ve total reyting sıralamasını sizler için haberimizde paylaşacağız.