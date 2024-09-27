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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 26 EYLÜL 2024: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında birinci kim oldu? Siyah Kalp, MasterChef, Ajax-BJK maçı, FB-Union SG maçı…

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Eylül 2024 Perşembe AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        26 Eylül Perşembe günü en çok izlenen yapımları merak edenler dünün reyting sonuçları araştırmasına başladı. Dün akşam kuşağında Show TV'nin yeni sezon dizilerinden Siyah Kalp yeni bölümüyle ekranlara gelirken; TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi maçları Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise ve Ajax-Beşiktaş futbolseverlerle buluştu. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 26 Eylül 2024 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 07:25 Güncelleme: 27.09.2024 - 07:25
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 26 Eylül Perşembe akşamı Siyah Kalp, Kör Nokta, Bayi Toplantısı, Güzel Aşklar Diyarı, MasterChef Türkiye, UEFA Avrupa Ligi maçları Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise ve Ajax-Beşiktaş yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 26 Eylül 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...

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        26 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        26 Eylül 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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        26 EYLÜL 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        26 EYLÜL 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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