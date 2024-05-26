Reytinglerde zirve yarışı! 25 Mayıs 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması
Reyting sonuçları 25 Mayıs Cumrtesi günü için araştırılıyor. Televizyon ekranlarında Gönül Dağı, Kardeşlerim, Yabani ve Survivor All Star dünün reyting sonuçlarında birincilik koltuğuna oturabilmek için rekabet etti. İşte, 25 Mayıs 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
Televizyon seyircileri takip ettiği yapımların izlenme oranlarını merak ediyor. Her sabah bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haberlerin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 25 Mayıs 2024 Cumartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...
25 MAYIS 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 25 Mayıs Cumartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
25 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI