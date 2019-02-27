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Reyting sonuçları 26 Şubat Salı! Reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları, dün akşam yayınlanan dizi ve programların ardından merak ediliyor. Dün akşam Kadın ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri ile Survivor yarışması arasında rekabet yaşandı. Peki 26 Şubat Salı reyting sonuçlarına göre birinci kim?

Giriş: 27.02.2019 - 12:17 | Güncelleme:

26 Şubat reyting sonuçlarında kim birinci oldu? sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Reyting sonuçları her gün televizyon kanallarında yayınlanan dizi ve programların ardından açıklanıyor. Dün akşam da Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Halka dizileri ile Survivor yarışması arasında kıyasıya bir rekabet vardı. İşte 26 Şubat reyting sonuçları

26 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI

SIRABAŞLIKKANAL ADITARIHBAŞLANGIÇ SAATİBİTİŞ SAATİTÜRRTGSHARE
1KADINFOX26-02-201921:03:1524:18:33DIZILER11.926.58
2ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZATV26-02-201920:41:4823:41:00DIZILER8.2717.86
3FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX26-02-201919:00:0220:00:01HABER PROGRAMLARI7.7920.56
4KADIN (OZET)FOX26-02-201920:00:1121:03:10DIZILER6.3714.49
5SURVIVOR TURKIYE YUNANISTANTV826-02-201920:39:5724:34:12EGLENCE PROGRAMLARI5.7313.71
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV26-02-201909:59:4413:00:10GERCEK YASAMLAR5.7332.32
7ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)ATV26-02-201919:59:4620:41:48DIZILER4.5210.55
8ESRA EROL'DAATV26-02-201916:28:0018:45:37GERCEK YASAMLAR4.3615.84
9SHOW ANA HABERSHOW TV26-02-201918:55:0820:00:14HABER PROGRAMLARI4.2311.22
10ZUHAL TOPAL'LA SOFRADAFOX26-02-201916:17:5618:45:41EGLENCE PROGRAMLARI4.1715

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