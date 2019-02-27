26 Şubat reyting sonuçlarında kim birinci oldu? sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Reyting sonuçları her gün televizyon kanallarında yayınlanan dizi ve programların ardından açıklanıyor. Dün akşam da Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Halka dizileri ile Survivor yarışması arasında kıyasıya bir rekabet vardı. İşte 26 Şubat reyting sonuçları

26 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI