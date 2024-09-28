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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 27 Eylül 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar...

        Reyting sonuçları 27 Eylül 2024: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 27 Eylül Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, Kara Ağaç Destanı, Kötü Kan ve MasterChef Türkiye yapımları izleyici karşısına çıktı. Medya gündemini yakından takip edenler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 27 Eylül 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 08:10 Güncelleme: 28.09.2024 - 08:10
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        Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 27 Eylül Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, Kara Ağaç Destanı, Kötü Kan ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekranlara geldi. İzledikleri yapımların sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi için araştırmalara başladı. Peki, 27 Eylül 2024 Cuma reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

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        27 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        Ancak 27 Eylül 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        27 EYLÜL 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        27 EYLÜL 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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