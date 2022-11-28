Dünün reyting sonuçları her gün bir önceki günün sıralamasına göre belli oluyor. Her hafta Pazar günü birbirinden farklı dizi ve filmlerin yeni bölümleri seyircisiyle buluşuyor. 27 Kasım Pazar günü Yargı, Güzel Günler gibi dizilerin yanı sıra Dünya Kupası maçları dünün reyting sıralamasında yarıştı. İşte, Total ve AB reyting sıralaması...