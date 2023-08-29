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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI| 28 Ağustos AB ve total reyting sıralaması: Güldür Güldür Show, Akif ve MasterChef All Star

        Reytinglerde sonuç heyecanı! 28 Ağustos AB ve total reyting sıralaması

        28 Ağustos reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından hemen her sabah olduğu gibi bu hafta da merak edilip araştırılıyor. Özellikle dün akşam ekrana gelen; Güldür Güldür Show, yayın hayatına yeni başlayan Akif ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte AB ve total 28 Ağustos reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 09:31 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:31
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        28 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Güldür Güldür Show, Akif ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

        28 Ağustos reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

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        28 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        28 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI

        #reyting
        #Reyting sonuçları
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