Reytinglerde sonuç heyecanı! 28 Ağustos AB ve total reyting sıralaması
28 Ağustos reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından hemen her sabah olduğu gibi bu hafta da merak edilip araştırılıyor. Özellikle dün akşam ekrana gelen; Güldür Güldür Show, yayın hayatına yeni başlayan Akif ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte AB ve total 28 Ağustos reyting sonuçları...
28 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Güldür Güldür Show, Akif ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.
28 Ağustos reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
28 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
28 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI