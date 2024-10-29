Reyting sonuçları 28 Ekim 2024: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total reyting sıralaması nasıl?
Dünün reyting sonuçları 28 Ekim Pazartesi listesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Kanal D dizisi Güzel Aşklar Diyarı ve ATV dizisi Karadut final bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Kalpazan TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Star TV'de John Wick 2, Now TV'de Kızıl Goncalar ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Dünün AB ve Total tablosu medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 28 Ekim Pazartesi akşamı Güzel Aşklar Diyarı ve Karadut final bölümleriyle; Kalpazan, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve MasterChef Türkiye ise yeni bölümüyle ekranlara geldi. Öte yandan John Wick 2filmi Star TV’de izleyici karşısına çıktı. Peki, 28 Ekim 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
28 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
Ancak 28 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimize eklenecektir.
28 EKİM 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI