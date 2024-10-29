Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 28 Ekim Pazartesi akşamı Güzel Aşklar Diyarı ve Karadut final bölümleriyle; Kalpazan, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve MasterChef Türkiye ise yeni bölümüyle ekranlara geldi. Öte yandan John Wick 2filmi Star TV’de izleyici karşısına çıktı. Peki, 28 Ekim 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…