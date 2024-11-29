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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 28 Kasım 2024: Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, GS ve FB Avrupa maçları... AB ve Total'de dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 28 Kasım 2024: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 28 Kasım Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Az Alkmaar-Galatasaray maçı ve UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag-Fenerbahçe maçı futbolseverlerle buluştu. Diğer kanallarda ise Bergen filmi ve Sahipsizler dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 28 Kasım 2024 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 07:33 Güncelleme: 29.11.2024 - 07:33
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 28 Kasım Perşembe akşamı; Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi Az Alkmaar-Galatasaray maçı ve UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag-Fenerbahçe maçı yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 28 Kasım 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...

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        28 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        28 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

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        28 KASIM 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        28 KASIM 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

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