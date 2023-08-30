1 Şurada Paylaş!









29 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Dönence, MasterCherf All Star, Sen Türkülerini Söyle gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

İşte 29 Ağustos AB ve total reyting sonuçları: