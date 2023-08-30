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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI| 29 Ağustos AB ve total reyting sıralaması: Dönence, MasterCherf All Star, Sen Türkülerini Söyle

        Reyting sonuçları açıklandı! 29 Ağustos reyting sonuçları AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 13:07 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:07
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        29 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Dönence, MasterCherf All Star, Sen Türkülerini Söyle gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

        İşte 29 Ağustos AB ve total reyting sonuçları:

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        29 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

        2 COPCULER KRALI (T.S) SHOW TV

        3 SUT KARDESLER (T.S) SHOW TV

        4 ESRA EROL'DA ATV

        5 DONENCE KANAL D

        6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

        7 FOX ANA HABER FOX

        8 SEN TURKULERINI SOYLE TRT 1

        9 KANAL D ANA HABER KANAL D

        10 ATV ANA HABER ATV

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        29 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI

        1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

        2 DONENCE KANAL D

        3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

        4 SUT KARDESLER (T.S) SHOW TV

        5 FOX ANA HABER FOX

        6 KANAL D ANA HABER KANAL D

        7 SEN TURKULERINI SOYLE TRT 1

        8 DONENCE (OZET) KANAL D

        9 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

        10 KANAL D HABER GUN ARASI KANAL D

        #reyting
        #Reyting sonuçları
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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