Televizyondaki yapımların izlenme oranları merak ediliyor. Her sabah bir önceki günün reyting sonuçları seyirciler tarafından araştırılıyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haberlerin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 29 Mayıs 2024 Çarşamba gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...