29 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Geçtiğimiz Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki 29 Nsan reyting sıralaması henüz belli olmadı. İşte geçtiğimiz hafta Perşembe gün ki AB ve total reyting sıralması