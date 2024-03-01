Televizyonun nabzını tutmak ve izlediği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler reyitng sonuçlarını araştırıyor. Her sabah bir önceki günün izlenme programlarının belirlendiği reyting sonuçları AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 29 Şubat Perşembe reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...